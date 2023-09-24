Англія

Новачок вже став лідером команди.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував прогрес та адаптацію Деклана Райса в новій комнаді.

"Деклан Райс, він надзвичайний. Він здивував мене тим, як швидко адаптувався.

Він справді природним чином робить те, що робив протягом кількох останніх сезонів. Тепер він робить це для нас, у надзвичайний спосіб", — наводить слова іспанця інсайдер Фабріціо Романо.

В цьому сезоні півзахисник провів сім матчів, в яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Деклан Райс — найкращий гравець Арсеналу за підсумками серпня.