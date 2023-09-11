Англія

Англійський хавбек підтвердив, що головний тренер "канонірів" зіграв чималу роль в його переїзді на Емірейтс.

Влітку лондонський Арсенал побив свій трансферний рекорд шляхом підписання опорного півзахисника збірної Англії Деклана Райса, до якого був предметний інтерес з боку Манчестер Сіті та мюнхенської Баварії, та на продажі якого Вест Гем заробив 116,6 млн євро.

24-річний англієць ірландського походження розповів, чому вирішив обрати саме перехід до табору "канонірів".

"Артета був ключовою причиною, чому я обрав Арсенал. Як тільки я зустрів його, я зрозумів, що це саме та людина, під керівництвом якої я хочу провести наступну частину своєї кар’єри.

Те, як він говорив, його аура, те, як він бачить гру. Я дуже радий своєму рішенню, я почуваюся тут як вдома", — сказав Деклан Райс в інтерв'ю для Channel 4 Sport.

У поточному сезоні АПЛ англійський опорник провів за Арсенал чотири матчі та встиг відзначитися дебютним голом за "канонірів" у ворота Манчестер Юнайтед. Також Райс вже виграв із лондонцями Суперкубок Англії, обігравши за підсумками серії пенальті Манчестер Сіті.