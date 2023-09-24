Англія

Українці мають бути задоволені.

У рамках шостого туру АПЛ, Борнмут Забарного відпривався на матч проти Брайтона, а Челсі Мудрика на Стамфорд Брідж буде грати проти Астон Вілли. Всі ці двобої розпочнуться о 16:00 за київським часом.

Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами.

Для українського вболівальника примітним є той факт, що Ілля Забарний та Михайло Мудрик зіграють з перших хвилин за Борнмут та Челсі, відповідно.

Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.