Українці мають бути задоволені.
Мудрик та Забарний, Getty Images
24 вересня 2023, 15:44
У рамках шостого туру АПЛ, Борнмут Забарного відпривався на матч проти Брайтона, а Челсі Мудрика на Стамфорд Брідж буде грати проти Астон Вілли. Всі ці двобої розпочнуться о 16:00 за київським часом.
Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами.
Для українського вболівальника примітним є той факт, що Ілля Забарний та Михайло Мудрик зіграють з перших хвилин за Борнмут та Челсі, відповідно.
Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.