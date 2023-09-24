Англія

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що власникам клубу треба підтримати команду.

"Вважаю, що Челсі заслужив більшого у першому таймі. Другий тайм ми розпочали з перевагою, але після червоної картки гра змінилася.

Що потрібно робити? Працювати, вірити у гравців, довіряти їм.

У нашому розпорядженні є склад команди, і нам потрібно зміцнити впевненість гравців, надати футболістам необхідну підтримку, щоб вони могли творити на полі.

Ми граємо добре, не ідеально, але нам не вистачає забитих голів".

Про власників:

"Безперечно, вони розчаровані, але в той же час їм потрібно підтримати цей план", — наводить слова Почеттіно Football London.

Нагадаємо, що Челсі поступився Астон Віллі у шостому турі АПЛ.