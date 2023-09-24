Англія

Після вилучення Мало Гюсто на 58-ій хвилині "сині" пропустили єдиний вирішальний гол.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Астон Вілли.

Після безрезультативного першого тайму, на 56-ій хвилині команда Маурісіо Почеттіно залишилася у меншості через вилучення крайнього захисника Мало Гюсто, через що керманич Челсі був вимушений зробити низку замін, включно з чим поле залишив український вінгер Михайло Мудрик.

Проте втримати бодай нічийний результат "синім" не вдалося. На 73-ій хвилині Оллі Воткінс забив єдиний гол у цьому протистоянні та приніс в актив Астон Вілли мінімальну перемогу на Стемфорд Брідж.

Челсі — Астон Вілла 0:1

Гол: Воткінс, 73

Челсі: Санчез — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо (Броя, 79) — Стерлінг, Фернандес (Угочукву, 68), Мудрик (Чілвелл, 61) — Джексон (Палмер, 68)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Дендонкер, 90+1), Луїз — Макґінн (Ремзі, 75), Діабі (Тілеманс, 81), Дзаньоло (Бейлі, 75) — Воткінс (Дуран, 90+1)

Попередження: Джексон, Чілвелл – Дінь, Луїз, Мартінес

Вилучення: Гюсто, 58