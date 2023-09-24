Англія

Вболівальники на Бремолл Лейн спостерігали за тотальним знищенням своєї команди.

У заключному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед вирушив у гості до Шеффілд Юнайтед, де створив справжню сенсацію — сенсацію не через переможний результат, а через підсумковий рахунок на табло.

Підопічні Едді Гау зробили цей недільний вечір справжнім кошмаром для вболівальників "клинків", які прийшли на трибуни стадіону Бремолл Лейн, оскільки їхня команда, яка в цілому вміє щільно оборонятися, пропустила у свої ворота аж вісім м'ячів.

В атаці Шеффілд Юнайтед також не вдалося майже нічого створити, тож підсумковим "нефутбольним" рахунком на табло стали 8:0 на користь Ньюкасла.

Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл 0:8

Голи: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Вілсон, 56, Гордон, 62, Альмірон, 68, Гімараес, 73, Ісак, 87

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Ахмедходжич, Іган, Робінсон — Богл (Траоре, 46), Хамер (Бен Сліман, 66), Норвуд (Девіс, 63), Соуза, Томас — Макеті (Бешем, 75), Арчер

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 70), Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес (Голл, 81), Андерсон — Альмірон (Тоналі, 70), Вілсон (Ісак, 70), Барнс (Гордон, 12)

Попередження: Ахмедходжич, Робінсон, Соуза, Іган