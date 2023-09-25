Англія

Вушкович поповнить склад лондонського клубу через два роки.

Хорватський центральний захисник сплітського Хайдука Лука Вушкович підписав контракт з Тоттенгемом, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Вушкович приєднається до "шпор" у 2025 році, його угода діятиме до 2030 року. Наразі невідомо, скільки Хайдук отримає за свого 16-річного вихованця.

Хорват дебютував за основний склад рідної команди у лютому 2023 року, за два дні після того, як йому виповнилося 16. Наступного місяця він вже забив свій перший гол, ставши наймолодшим бомбардиром в історії клубу.

У попередньому сезоні захисник допоміг Хайдуку виграти Кубок Хорватії, а також відіграв ключову роль у шляху команди U-19 до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Там сплітський клуб розгромно поступився нідерландському АЗ (5:0).

Портал transfermarkt оцінює талановитого гравця у 6 мільйонів євро.