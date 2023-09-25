Англія

Грек може надовго залишитися на Енфілд Роуд.

Лівий оборонець Ліверпуля Костас Цимікас підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "мерсисайдців".

Новий контракт розрахований до літа 2027 року. Попередня угода діяла до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює грека у 18 млн. євро.

З моменту переходу Цимікаса з Олімпіакоса до Ліверпулю у 2020 році за 13 млн. євро, лівий захисник встиг зіграти за англійський клуб 63 гри та віддати 12 гольових передач.