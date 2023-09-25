Англія

Словенець класно відіграв у мадридському дербі.

Новачок Манчестер Юнайтед Андре Онана, який прийшов замінити багаторічного номера один на Олд Траффорд Давіда Де Хею, не вражає своєю грою, допустивши вже кілька помилок. МЮ багато пропускає у цьому сезоні, частково через невпевнену гру камерунського воротаря.

Як повідомляє твіттер DeadlineDayLive, керівники "манкуніанців" незадоволені грою Онана, тому розглядають можливість придбання воротаря Атлетіко Мадрид Яна Облака.

Діючий контракт 30-річного словенця з Атлетіко діє 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює Облака у 35 млн. євро.

У цьому сезоні за "матрацників" він зіграв шість матчів, пропустив шість голів та два рази відіграв "на нуль".

Сьогодні, клубний канал мадридського Реалу обурився деякими моментами гри проти Атлетіко.