Іспанія

"Королівський" клуб не може змиритися з поразкою від принципового суперника.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги, Реал поступився Атлетіко (1:3). На клубному телебаченні Реалу залишилися незадоволені рішеннями судді у дербі. Про це на своєму сайті повідомляє Marca.

У сюжеті клубного телебачення Реалу про мадридське дербі залишилися незадоволеними чотирма рішеннями судді Хав'єра Альбероли Рохаса, який вперше у кар'єрі працював на дербі. Йдеться про можливий фол на Джуді Беллінгемі перед першим голом Атлетіко, скасування голу Реала, грубий підкат з боку Хосе Хіменеса, за який арбітр не показав червону картку і гру рукою Маріо Ермосо у штрафному майданчику.

А ось, що стосовно дербі думає головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне.