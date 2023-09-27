Англія

Завершився ряд матчів Кубка англійської ліги.

В рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги відбувся ряд матчів. Манчестер Юнайтед в зустрічі з Крістал Пелес здобув розгромну перемогу.

Команда Еріка Тен Гага не відчула спротиву з боку "орлів" та відправив три м'ячі у ворота опонента, натомість не пропустивши жодного.

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 3:0

Голи: Гарначо, 21, Каземіро, 27, Марсьяль, 55

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Варан (Еванс, 61) — Пелістрі, Амрабат (Гор, 61), Каземіро, Гарначо — Межбрі (ван де Бек, 71), Маунт (Лінделеф, 46) — Марсьяль (Гойлунд, 75)

Крістал Пелес: Гендерсон (Джонстон, 19) — Клайн, Голдінг, Річардс, Мітчелл — Дукуре (Г'юз, 60), Рідевальд (Озо, 80) — Рак-Сак'ї (Геї, 46), Шлупп (Езе, 60), Айю — Матета

В інших матчах Вулвергемптон примудрився програти Іпсвічу, ведучи по ходу зустрічі з рахунком 2:0. Лутон, інший представник АПЛ, грав на виїзді проти Ексетера та зазнав мінімальної поразки.

Іпсвіч — Вулвергемптон 3:2

Голи: Гатчінсон, 28, Ладапо, 39, Тейлор, 58 — Хван, 4, Тоті, 15

Ексетер — Лутон 1:0

Гол: Мітчелл, 83

Бредфорд — Мідлсбро 0:2

Голи: Латте, 21, Роджерс, 54

Порт Вейл — Саттон 2:1

Голи: Томас, 49, Ойо, 83 — Касіму, 70

Солфорд — Бернлі 0:4

Голи: Берге, 12, Ларсен, 20, О'Ші, 27, Одбер, 81