Англія

Проте клуб не змінюватиме стратегію.

Новачок АПЛ Лутон не співпрацюватиме з букмекерськими компаніями. Цю інформацію підтвердив CEO клубу Гарі Суїт у коментарі до SportBusiness.

Лутон міг би отримати приблизно два-три мільйони фунтів, якби займався рекламою у цій сфері, але міняти стратегію клуб не збирається.

Нагадаємо, у квітні 2023 року клуби АПЛ проголосували за відмову від титульного спонсорства букмекерів. Це станеться з сезону-2025/26.

Лутон йде 18-м у АПЛ: в активі клуба лише 1 пункт.