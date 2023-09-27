Проте клуб не змінюватиме стратегію.
Getty Images
27 вересня 2023, 17:59
Новачок АПЛ Лутон не співпрацюватиме з букмекерськими компаніями. Цю інформацію підтвердив CEO клубу Гарі Суїт у коментарі до SportBusiness.
Лутон міг би отримати приблизно два-три мільйони фунтів, якби займався рекламою у цій сфері, але міняти стратегію клуб не збирається.
Нагадаємо, у квітні 2023 року клуби АПЛ проголосували за відмову від титульного спонсорства букмекерів. Це станеться з сезону-2025/26.
Лутон йде 18-м у АПЛ: в активі клуба лише 1 пункт.