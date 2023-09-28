Англія

Витрати на заробітні плати в англійській Прем'єр-лізі досить щедрі.

Під час літнього трансферного вікна клуби АПЛ витратили понад 2,36 мільярда фунтів на ринку, і витрати на заробітну плату також високі.

Цього сезону вже низка футболістів продовжили свої контракти: Мартін Едегор, Каллум Вілсон, Кайл Вокер та Бернарду Сілва. Але хто є найоплачуванішим футболістом кожної з команд?

The Athletic розповідає ситуацію у кожному із 20 клубів Прем'єр-ліги.

Арсенал

Внаслідок стрімкого розвитку молодіжки Арсенал почав активно заохочувати футболістами новими контрактами на покращених умовах.

Однак на відміну від тих часів, коли Месут Озіл і П'єр-Емерік Обамеянг заробляли значно більше за інших гравців, Арсенал хоче створити паритет серед своїх провідних гравців.

За останній календарний рік вони уклали довгострокові контракти з Аароном Рамсдейлом, Габріелем, Вільямом Салібою, Мартіном Едегором, Букайо Сака та Габріелем Мартінеллі. Бен Вайт може стати наступним футболістом, який підпише нову угоду.

Найбільш помітним стало зростання Сака, який із 60 тис. фунтів стерлінгів на тиждень став заробляти близько 290 тис. фунтів, що становить 15 млн. фунтів стерлінгів на рік.

Капітан клубу Едегор, який підписав нещодавно нову п'ятирічну угоду, тепер перебуває в цій лавці разом із Сакою, Салібою, Декланом Райсом та Габріелем Жезусом.

Астон Вілла

Незважаючи на те, що останніми роками загальний фонд заробітної плати Астон Вілли різко виріс, клуб не втрачає пильності і не роздмухує з мухи слона. Дотримання правил фінансового фейр-плей стало темою літа, як і пошук покупця для Філіппе Коутінью, який мав зарплату близько £135 000 на тиждень.

Тепер Лукас Дінь входить до лідерів із заробітком, що значно перевищує £100 000, а щоб підписати вільних агентів, півзахисників Юрі Тілеманса та Бубакара Камари, їм було запропоновано вигідні контракти.

Літні трансфери Пау Торреса та Муси Діабі також знаходяться нагорі списку, але, як і у всіх, ця сума може змінюватись в залежності від структури їх контрактів.

Борнмут

Цього року різко зріс фонд заробітної плати Борнмут, чому сприяли додаткові кошти, отримані від власника Білла Фоулі. Американець допоміг перетворити команду, залучаючи до неї таких високооплачуваних гравців, як Джастін Клюйверт і Тайлера Адамса, а також надаючи нові вигідні контракти Домініку Соланке, Нето та Філіпу Біллінгу відповідно до їхнього положення в команді.

Усі четверо, залежно від структури кожного контракту, входять до списку найоплачуваніших гравців.

Брентфорд

Минулого сезону Брентфорд посів дев'яте місце у найвищому дивізіоні і залишився лише за кілька очок від кваліфікації до Ліги Європи. Якщо врахувати, що команда має один із найнижчих зарплатних рахунків у лізі, то її досягнення виглядають ще більш вражаючими.

Капітан клубу Понтус Янссон був найоплачуванішим гравцем із зарплатою близько 60 000 фунтів стерлінгів на тиждень, поки влітку не повернувся до свого клубу Мальме. Ряд гравців, включаючи Браяна Мбемо та Матіаса Єнсена, підписали нові контракти, що ставить їх в один ряд з Айваном Тоуні та Беном Мі із зарплатою близько 50 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Брайтон

Безумовно, найбільше платити Брайтон цього сезону буде Ансу Фаті, який орендован у Барселони. Англійський клуб платитиме 80% від його щотижневої зарплати в каталонському клубі, що становить близько 160 тисяч фунтів на тиждень.

Фаті отримуватиме близько 128 тисяч фунтів стерлінгів від Брайтона, що набагато більше, ніж у найбільш високооплачуваних гравців з основного складу. Минулого сезону Брайтон посідав друге місце в АПЛ за рівнем найнижчих зарплат, поступаючись лише Брентфорду.

Але зарплата у гравців зростає, що відображає покращення результатів клубу: дев'яте місце при Поттері і шосте при Де Дзербі.

Льюїс Данк та Адам Лаллана отримують близько 70 тисяч на тиждень. Багато гравців заробляють від 35 до 50 тисяч.

Бернлі

В останні сезони фонд заробітної плати Бернлі зазнав значних змін. Після вильоту з АПЛ до Чемпіоншипу, ряд високооплачуваних футболістів залишили клуб: Бен Мі, Нік Поуп та Джеймс Тарковські. Це дозволило скоротити фонд заробітної плати напередодні чемпіонату, але тепер, після повернення до Прем'єр-ліги, він збільшився.

Ті, хто залишився в команді до Компані, складають значну частину найоплачуваніших гравців клубу. Нападник Ваут Вегхорст, який знаходиться в оренді в Гоффенгаймі, Чарлі Тейлор та Джош Браунгілл очолюють цей список.

Влітку до команди прийшло 15 нових гравців, переважно молодих та перспективних, які вписуються в структуру заробітної плати клубу.

Челсі

Рахім Стерлінг став найоплачуванішим гравцем Челсі, змінивши Ромелу Лукаку, який зараз виступає за Рому.

Його зарплата перевищує 300 тис. фунтів стерлінгів на тиждень і не включає відсоткове скорочення зарплати за непопадання Челсі до Ліги чемпіонів.

Стерлінг, ймовірно, є найвисокооплачуваним гравцем Челсі, оскільки багато гравців, які отримують значні зарплати, були продані або відпущені влітку.

Решта новачків, які прибули в команду за останні три вікна, отримують набагато менші суми, оскільки Челсі прагне взяти під контроль витрати. Це означає, що Стерлінг перебуває під більш пильною увагою керівництва та вболівальників, щоб довести свою важливість для клубу.

Крістал Пелес

Дін Гендерсон, головне придбання Пелеса влітку, прибув із Манчестер Юнайтед, тому не дивно, що він став найоплачуванішим гравцем команди. До переходу до Пелеса за 15 млн. фунтів він заробляв понад 100 тис. фунтів стерлінгів на тиждень.

В останні два сезони Пелес дотримується стратегії, купуючи молодих футболістів з невисокою зарплатою. Вілфрід Заха, раніше найоплачуваніший гравець клубу, влітку пішов у Галатасарай, незважаючи на пропозицію у розмірі 200 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Лука Мілівоєвич та Джеймс МакАртур, високооплачувані гравці, також пішли після закінчення контрактів. Високі зарплати в Пелес — явище неординарне.

Евертон

На піку свого розвитку фонд заробітної плати Евертона був найбільшим за межами так званої великої шістки Прем'єр-ліги, причому в деяких випадках навіть другорядні гравці отримували близько 100 тис. фунтів стерлінгів на тиждень. Проблема для Евертона полягала в тому, що такий підхід був нежиттєздатним за відносно скромних доходів, що створювало фінансові проблеми, що зберігаються досі.

Андре Гомеш входить до найбільш високооплачуваних гравців клубу, будучи мимовільним символом марнотратства часів Моширі.

Нова угода воротаря Джордана Пікфорда, підписана на початку цього року, має набагато більше сенсу. Будучи ключовою фігурою останніх сезонів, зарплата першого номера збірної Англії перевищує 100 тисяч фунтів стерлінгів, що виглядає набагато вигіднішим співвідношенням ціни та якості.

Фулгем

Влітку Александар Мітрович був найоплачуванішим гравцем Фулгема із зарплатою, що перевищує 100 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Після його від'їзду в Аль-Хіляль він втратив це звання, і тепер його наступником вважається португалець Жоао Палінья.

На початку цього місяця Жоао Палінья був винагороджений за відмінну форму минулого сезону і за те, що не встиг перейти в мюнхенську Баварію в останній момент, погодившись на нові умови. Його новий контракт розрахований на п'ять років із можливістю продовження ще на один рік.

Ліверпуль

Влітку 2022 року Мохамед Салах став найоплачуванішим гравцем в історії Ліверпуля, підписавши трирічний контракт на суму, що перевищує 350 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Це поклало край епопеї, що тривала, з його майбутнім: власники клубу і його агент досягли компромісу. Все частіше виникала загроза відходу Салаха як вільного агента.

Салах завжди хотів залишитися на Енфілді, але йому потрібен був контракт, який визнавав би його статус одного з найбільших гравців світу.

Він довів, що вартий кожного пенні. У сезоні-2022/23 він забив 30 голів у всіх змаганнях, а цього сезону на його рахунку вже чотири голи.

Він, як і раніше, перебуває на піку своєї форми, і саме тому Ліверпуль так завзято боровся за його збереження цього літа, відхиливши пропозицію Аль-Іттіхада, який пропонував 150 мільйонів фунтів.

Лутон

Заробітна плата Росса Барклі значно знизилася в порівнянні з чотирма з 4,5 роками, проведеними в Челсі, але він, як і раніше, залишається найоплачуванішим гравцем Лутона. Його поява як вільного агента стала несподіваним відхиленням від звичної політики клубу щодо підбору гравців, яка в основному була спрямована на придбання перспективних гравців.

Ще одним дорогим придбанням став Марвелус Накамба, який перейшов із Астон Вілли після успішної оренди, але навіть ці придбання є скромними за мірками вищої ліги. Загальний фонд заробітної плати Лутона цього сезону складе близько 30 млн. фунтів стерлінгів, що набагато менше, ніж у будь-якого іншого клубу Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті

Ерлінг Голанд, безумовно, є найвисокооплачуваним гравцем Манчестер Сіті, причому оцінки варіюються від "він заробляє трохи більше за Кевіна Де Брюйне", що з радістю визнають у клубі, до приблизно 900 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, що клуб повністю заперечує.

Де Брюйне заробляє близько 400 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Репутація Голанда у світовому футболі говорила сама за себе, коли він погодився перейти до Сіті минулого року, і, враховуючи кількість голів, забитих ним з моменту переходу, можна сказати, що він виправдав витрачені кошти.

Манчестер Юнайтед

Заробітна плата Манчестер Юнайтед на сезон-2021/22 склала рекордну суму в 384 млн. фунтів стерлінгів, але її було скорочено після відходу двох високооплачуваних гравців.

Спочатку було розірвано контракт із Кріштіану Роналду, вартість якого оцінюється в 450 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, а потім МЮ відпустив Давіда Де Хеа, який отримував близько 375 тисяч на тиждень.

Каземіро став одним із найоплачуванішим гравців Юнайтед, його зарплата була приблизно такою ж, як у Де Хеа, і минулого сезону Юнайтед міг бути задоволенимі виступами бразильця за МЮ.

Але зараз йому 31 рік і на початку нової кампанії йому не вдалося досягти колишніх висот. Чи стане контракт Каземіро черговим, якого МЮ захоче позбутися, щоб скоротити витрати? Час покаже.

Ньюкасл

Оновлюючи склад, Ньюкасл ретельно стежить, щоб нові гравці не порушували заплановану структуру зарплат.

Це означає, що коли останніми роками на Сент-Джеймс Парк прийшли такі гравці, як Александер Ісак та Сандро Тоналі, їхні зарплати не стали повністю перекривати зарплати вже наявних гравців, наприклад, Бруно Гімараеша. Бразилець має підписати нову угоду, яка, як очікується, зробить її найоплачуванішим гравцем у клубі — його зарплата перевищить 180 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Ноттінгем Форест

Чергове насичене літо ознаменувалося для Ноттінгем Форест поповненням зарплатної відомості за рахунок придбання кількох високооплачуваних гравців.

Кріс Вуд, який перейшов у січні цього року з Ньюкасла, за деякими даними, заробляє близько 90 000 фунтів стерлінгів на тиждень і є найоплачуванішим гравцем у команді.

Ібрагім Сангаре, підписаний за 30 млн. фунтів стерлінгів із ПСВ, як вважають, має схожу зарплату, але поки неясно, чи обійшов він новозеландця. Аналогічно, Дівок Орігі, який перейшов на правах оренди з Мілана, за чутками, має контракт на суму від 90 000 до 100 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Ніко Домінгес, аргентинець, який перейшов із Болоньї, також буде одним із найоплачуванішим гравців.

Шеффілд Юнайтед

Рік тому — або навіть коли клуб востаннє виходив до Прем'єр-ліги в сезоні-2020/21 — найоплачуванішим гравцем був, безсумнівно, Сандер Берге, рекордний трансфер клубу.

За наявними даними, норвежець отримував близько 50 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Його відхід, проте, заплутав ситуацію, і тепер кілька гравців, як вважається, заробляють аналогічну суму.

Серед них Джон Іган, а також літні новачки Камерон Арчер та Віні Соуза. Орендований Джеймс Макаті отримуватиме дуже хорошу зарплату, але Манчестер Сіті, швидше за все, платитиме більшу частину.

Тоттенгем

Після відходу Гаррі Кейна цього літа, Сон Хін Мін став найоплачуванішим гравцем клубу, отримуючи близько 200 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, включаючи бонуси.

Наступним після Сона найбільш високооплачуваним гравцем "шпор", на диво, є Іван Перішич, який вибув на сезон через серйозну травму коліна. Вартість дворічної угоди, підписаної ним влітку 2022 року, становить близько 180 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Тангі Ндомбеле, який входить до числа найбільш високооплачуваних гравців Тоттенгема з того часу, як чотири роки тому за рекордну суму перейшов до клубу, проводить цей сезон на правах оренди в Галатасараї.

Вест Гем

Лукас Пакета — найоплачуваніший гравець клубу, який отримує близько 150 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Іншими високооплачуваними гравцями є капітан Вест Гема Курт Зума (125 тис. фунтів стерлінгів) та воротар Альфонс Ареола (120 тис. фунтів стерлінгів).

З моменту переходу з Ліону в серпні 2022 року Пакета став ключовим гравцем для Девіда Моєса.

Вулвергемптон

Пабло Сарабія ще не встиг зарекомендувати себе як основний футболіст, але враховуючи його перехід з ПСЖ, він відразу став найоплачуванішим футболістом "вовків".

Клуб заплатив за Сарабію всього 4,4 млн фунтів стерлінгів, що означає, що вони змогли виділити більше грошей на його зарплату, яка в будь-якому випадку була б високою, оскільки в його послужному списку є виступи за мадридський Реал і Севілью.

Нельсон Семеду і Матеус Кунья також є одними з найбільш високооплачуваних гравців, але такі "важковаговики", які могли б посперечатися з Сарабією за заробітком, як Жоау Моутінью і Дієго Коста, пішли влітку.