Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 27 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ньюкасл на власному полі здобув перемогу над чинним чемпіоном країни — Манчестер Сіті.

Команда Едді Гау провела відверто слабкий перший тайм, однак хоча б утрималась від пропущених голів.

Але вже в другій половині гри "сороки" зробили несподіваний результативний випад, після чого суперники так само не могли відшукати шлях до їхніх воріт.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Манчестер Сіті в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги:

Ньюкасл — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Ісак, 53

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Ласселс, Дамметт (Шер, 90+4), Таргетт — Голл (Гордон, 46), Майлі (Гімараес, 46), Тоналі — Мерфі, Ісак (Альмірон, 62), Жоелінтон.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Нунеш, 67), Гвардіол — Філліпс, Гомес, Ковачич (Доку, 68) — Бобб, Х. Альварес (Фоден, 73), Гріліш.

Попередження: Гімараес, Тоналі — Аканджі