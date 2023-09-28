Процедура відбулась одразу по завершенню останньої гри попереднього етапу.
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28 вересня 2023, 10:37
У матчі поміж Ньюкаслом та Манчестер Сіті напередодні було визначено ім’я останнього з 16 учасників раунду 1/8 фіналу Кубка англійської ліги зразка сезону-2023/24.
"Сороки", обігравши чинних чемпіонів країни (1:0), долучились до решти 15 клубів та одразу ж після завершення гри дізнались ім’я свого наступного суперника в цьому турнірі, якого було обрано шляхом жеребкування.
Підсумок офіційної процедури виглядає наступним чином:
Мансфілд — Порт Вейл
Іпсвіч — Фулгем
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Борнмут — Ліверпуль
Челсі — Блекберн
Вест Гем — Арсенал
Евертон — Бернлі
Екстер — Мідлсбро
Нагадаємо, що саме Манчестер Юнайтед та Ньюкасл розіграли поміж собою минулорічний трофей на Вемблі.
Матчі стадії 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбуватимуться одночасно 31 жовтня, о 21:45.