Англія

Процедура відбулась одразу по завершенню останньої гри попереднього етапу.

У матчі поміж Ньюкаслом та Манчестер Сіті напередодні було визначено ім’я останнього з 16 учасників раунду 1/8 фіналу Кубка англійської ліги зразка сезону-2023/24.

"Сороки", обігравши чинних чемпіонів країни (1:0), долучились до решти 15 клубів та одразу ж після завершення гри дізнались ім’я свого наступного суперника в цьому турнірі, якого було обрано шляхом жеребкування.

Підсумок офіційної процедури виглядає наступним чином:

Мансфілд — Порт Вейл

Іпсвіч — Фулгем

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Борнмут — Ліверпуль

Челсі — Блекберн

Вест Гем — Арсенал

Евертон — Бернлі

Екстер — Мідлсбро

Нагадаємо, що саме Манчестер Юнайтед та Ньюкасл розіграли поміж собою минулорічний трофей на Вемблі.

Матчі стадії 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбуватимуться одночасно 31 жовтня, о 21:45.