Австралійський тренер похвалив "мерсисайдців".
Анге Постекоглу, Getty Images
29 вересня 2023, 20:14
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу напередодні матчу його команди з Ліверпулем поділився своїми думками зі Sky Sports.
"Зараз ми дивимося на Ліверпуль, Арсенал і навіть Брайтон — це клуби, які дотримуються обраного плану. Якщо поглянути на розвиток цих команд, то там не йдеться про короткостроковий успіх. Вони вірили в те, що робили та розвивалися. Вони йшли своїм шляхом, причому з різними тренерами і різним рівнем досвіду.
Команди, які домінували протягом тривалих періодів, зазвичай мали ідеологію та план, якому слідували. Вони дотримувалися цього. Це непросто, тому що короткострокові результати означають тиск та пильну увагу. І деякі клуби піддаються цьому.
Ліверпуль досяг успіху не відразу, але вони побачили, що якщо підтримають Юргена Клоппа, вони пожнуть плоди. Це чудовий приклад роботи клубу у довгостроковій перспективі.
Ми будемо грати вдома – це не дрібниця та не другорядна річ. На даний момент ми провели сім ігор і лише дві з них були вдома. Те, що ми пройшли через це, продемонструвавши сильні виступи, свідчить про стійкість команди та чудові результати", — підсумував головний тренер "шпор".
Матч сьомого туру АПЛ між Тоттенгем Готспур та Ліверпулем відбудеться 30 вересня о 19:30 за київським часом.