Англія

Австралійський тренер похвалив "мерсисайдців".

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу напередодні матчу його команди з Ліверпулем поділився своїми думками зі Sky Sports.

"Зараз ми дивимося на Ліверпуль, Арсенал і навіть Брайтон — це клуби, які дотримуються обраного плану. Якщо поглянути на розвиток цих команд, то там не йдеться про короткостроковий успіх. Вони вірили в те, що робили та розвивалися. Вони йшли своїм шляхом, причому з різними тренерами і різним рівнем досвіду.

Команди, які домінували протягом тривалих періодів, зазвичай мали ідеологію та план, якому слідували. Вони дотримувалися цього. Це непросто, тому що короткострокові результати означають тиск та пильну увагу. І деякі клуби піддаються цьому.