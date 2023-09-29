Англія

Бразилець всім задоволений у клубі.

Ньюкасл та Бруно Гімараес погодили новий контракт. Про це повідомляє твіттер відомого інсайдера Фабриціо Романо.

Нова угода буде діяти до 30 червня 2028 року. Клаусула складатиме 100 млн. фунтів стерлінгів.

Старий контракт закінчувався 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює бразильця у 70 млн. євро.

Зазначається, що гравець дуже радий підписати нову угоду тому, що любить клуб.

Бруно Гімараес приєднався до Ньюкасла у січні 2022 року, перейшовши з французького Ліону за 42 млн. євро. З того часу він провів за клуб 65 матчів, відзначившись одинадцятьма голами та віддавши сім гольових передач.