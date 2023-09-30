Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 7-го туру чемпіонату Англії, який пройде 30 вересня і розпочнеться о 19:30.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Ліверпулем, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем під керівництвом нового головного тренера Анге Постекоглу став одним із головних відкриттів нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Прогрес у грі "шпор" був очікуваний, але навряд чи хтось очікував, що цей прогрес буде настільки стрімким. На даний момент лондонський клуб є однією із чотирьох команд АПЛ, яка наразі не втрачала очок у новій кампанії, при цьому за грою Тоттенгема дуже цікаво спостерігати.

У минулому турі "шпори" зіграли у результативну нічию в дербі Північного Лондона з Арсеналом, і цей результат можна вважати справедливим підсумком того матчу. До цього колектив Постекоглу втрачав очки лише у поєдинку проти невпинного Брентфорда, також маючи у своєму активі перемоги над Манчестер Юнайтед, Борнмутом, Бернлі та Шеффілд Юнайтед. Очевидно, що зараз Тоттенгем виглядає грізною силою англійського футболу, і лише можливі травми ключових виконавців можуть у майбутньому завадити "шпорам" досягти бажаного успіху.

Ліверпуль аналогічно ще не втрачав очок у новому сезоні англійської Прем'єр-ліги, при цьому команда також пережила певну кадрову перебудову, яка насамперед стосувалася лінії півзахисту. І поки що ця перебудова у складі мерсисайдців виглядає досить успішною.

Єдиною втратою очок для мерсісайдців є поєдинок першого туру АПЛ, у якому команда Юргена Клоппа зіграла внічию з лондонським Челсі. Не можна стверджувати, що Ліверпуль виглядає зараз прямо ідеальною командою — як мінімум у "червоних" є певні прогалини в обороні. Проте Ліверпуль готовий ці прогалини компенсувати своєю грою в атаці.