Football.ua представляє прев'ю до матчу 7-го туру чемпіонату Англії, який пройде 30 вересня і розпочнеться о 17:00.
Борнмут — Арсенал, getty images
30 вересня 2023, 10:45
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та лондонським Арсеналом, яке пройде на Віталіті Стедіум.
СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Після завершення минулого сезону керівництво Борнмута вирішило кардинально змінити вектор розвитку команди та призначило на посаду головного тренера більш сучасного Андоні Іраолу. Поки результати "вишень" не надто вражають — команда знаходиться в нижній частині таблиці, що в принципі не дивно. Таким тренерам, як Іраола, потрібен час, тим більше у грі Борнмута вже зараз простежуються позитивні моменти.
Український захисник Ілля Забарний, безперечно, входить у довгострокові плани Іраоли у проєкті Борнмута. І нехай "вишні" не знають поки що перемог у новому сезоні АПЛ і перебувають при цьому серед тих команд, які ведуть боротьбу за виживання, відвертим аутсайдером та одним із головних претендентів на виліт їх назвати не можна. Борнмут має достатньо молодих виконавців, які можуть вивести команду на новий рівень.
Щодо Арсеналу, то старт сезону видався для підопічних Мікеля Артети досить непогано. Що б не говорили деякі фанати "канонірів" через свої вкрай завищені очікування, на даний момент лондонці мають у своєму активі чотири перемоги та два нічийних результати у стартових турах. На додаток до цього – виграний Суперкубок Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті з Манчестер Сіті. І це команда тільки вкочується у новий сезон і ще не вийшла на пік своїх можливостей.
Так, фактично всі перемоги Арсеналу були здобуті у "валідольному" стилі. Більше того, в останньому турі команді Мікеля Артети не вдалося перемогти у принциповому дербі Північного Лондона, що справедливо можна розцінювати як втрату очок. З іншого боку, Арсенал, як і раніше, продовжує розцінюватися як один із головних претендентів на чемпіонський титул, який на даному етапі поки що не знає у цьому сезоні, що таке поразки.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,59, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 5,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,35.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез — Біллінг, Кук, Крісті — Таверньє, Соланке, Клюйверт
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Жоржиньо, Вієйра — Жезус, Нкетіа, Нельсон
Не зіграють: Келлі, Фредерікс, Скотт, Маркондес, Мефам — Тімбер, Парті
Під питанням: ... — Мартінеллі, Троссар, Райс, Сака
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:2