Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 7-го туру чемпіонату Англії, який пройде 30 вересня і розпочнеться о 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та лондонським Арсеналом, яке пройде на Віталіті Стедіум.

СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після завершення минулого сезону керівництво Борнмута вирішило кардинально змінити вектор розвитку команди та призначило на посаду головного тренера більш сучасного Андоні Іраолу. Поки результати "вишень" не надто вражають — команда знаходиться в нижній частині таблиці, що в принципі не дивно. Таким тренерам, як Іраола, потрібен час, тим більше у грі Борнмута вже зараз простежуються позитивні моменти.

Український захисник Ілля Забарний, безперечно, входить у довгострокові плани Іраоли у проєкті Борнмута. І нехай "вишні" не знають поки що перемог у новому сезоні АПЛ і перебувають при цьому серед тих команд, які ведуть боротьбу за виживання, відвертим аутсайдером та одним із головних претендентів на виліт їх назвати не можна. Борнмут має достатньо молодих виконавців, які можуть вивести команду на новий рівень.

Щодо Арсеналу, то старт сезону видався для підопічних Мікеля Артети досить непогано. Що б не говорили деякі фанати "канонірів" через свої вкрай завищені очікування, на даний момент лондонці мають у своєму активі чотири перемоги та два нічийних результати у стартових турах. На додаток до цього – виграний Суперкубок Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті з Манчестер Сіті. І це команда тільки вкочується у новий сезон і ще не вийшла на пік своїх можливостей.

Так, фактично всі перемоги Арсеналу були здобуті у "валідольному" стилі. Більше того, в останньому турі команді Мікеля Артети не вдалося перемогти у принциповому дербі Північного Лондона, що справедливо можна розцінювати як втрату очок. З іншого боку, Арсенал, як і раніше, продовжує розцінюватися як один із головних претендентів на чемпіонський титул, який на даному етапі поки що не знає у цьому сезоні, що таке поразки.