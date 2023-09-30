Англія

Французький центрбек згадав минулий сезон АПЛ.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Вільям Саліба у другій половині минулого сезону отримав травму та вважає, що цей фактор став одним із таких, який завадив його команді виграти англійську Прем'єр-лігу.

"Так, звісно, зі мною Арсенал міг би стати чемпіоном, якби я був повністю здоровий. Але травми – це частина футболу.

Той сезон був хорошим для мене. На жаль, я травмувався напередодні фінального відрізку. Зараз – новий розіграш з новими амбіціями. Сподіваюся, цього разу нам вдасться краще", — сказав Саліба в інтерв'ю Téléfoot.

🗣️ "Sans ma blessure, Arsenal aurait pu être champion"



Pour Téléfoot, William Saliba a accordé un entretien à @YassinNfaoui ! Sa blessure, le titre de champion manqué, ses ambitions cette saison, les Bleus : il se livre, dans une interview à retrouver demain dès 11h ! pic.twitter.com/p1cGGFWXBs — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 30, 2023

У цьому сезоні Вільям Саліба провів на клубному рівні вісім матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

Після шести турів Арсенал посідає п'яту сходинку, маючи в своєму активі 14 набраних очок та жодної поразки.