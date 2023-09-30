Англія

Три українця розпочнуть свої поєдинки з перших хвилин.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал в гостях зіграє проти Борнмута, а безпосередньо сам матч розпочнеться о 17:00.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, з перших хвилин за "вишень" зіграє український центральний захисник Ілля Забарний, тоді як у старті "канонірів" на лівому фланзі оборони з'явиться Олександр Зінченко.

Склад Борнмута:

Склад Арсеналу:

Крім того, у паралельно пройде поєдинок між Евертоном та Лутоном, а у стартовому складі "ірисок" зіграє український лівий захисник Віталій Миколенко.

Склад Евертона: