Три українця розпочнуть свої поєдинки з перших хвилин.
Олександр Зінченко, getty images
30 вересня 2023, 16:41
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал в гостях зіграє проти Борнмута, а безпосередньо сам матч розпочнеться о 17:00.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, з перших хвилин за "вишень" зіграє український центральний захисник Ілля Забарний, тоді як у старті "канонірів" на лівому фланзі оборони з'явиться Олександр Зінченко.
Склад Борнмута:
Склад Арсеналу:
Крім того, у паралельно пройде поєдинок між Евертоном та Лутоном, а у стартовому складі "ірисок" зіграє український лівий захисник Віталій Миколенко.
Склад Евертона: