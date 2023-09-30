Англія

Німець хоче витрачати гроші.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про фінансовий стан клубу. Його слова наводить Sky Sports.

"Я розумію, що люди розглядають фінансовий стан клубу дивлячись тільки на гроші, які він може витратити на купівлю гравців.

Я теж хочу витрачати гроші лише на покупку гравців, але люди не повинні забувати, що клуб будує нову трибуну. Нещодавно ми вже завершили реконструкцію однієї трибуни. Ще ми будуємо новий тренувальний майданчик, ми підтримуємо клуб у хорошому стані у довгостроковій перспективі.

Справа не у тому, що нам потрібен бюджет у 200 млн. фунтів стерлінгів, які ми можемо витратити на футболістів. Справа в тому, що чим у кращих умовах ми знаходимося, тим більше в майбутньому ми зможемо витрачати", — підсумував Юрген Клопп.