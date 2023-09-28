Англія

"Мерсисайдці" проходять у четвертий раунд Кубку ліги.

У середу, 27 вересня, у рамках третього раунду Кубка Ліги, Ліверпуль на Енфілд Роуд пройшов представника Чемпіоншипу Лестер (3:1). Після матчу, своїм коментарем з BBC поділився головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Це був не найкращий старт у матчі для нас. Ми мали великі шанси у першому таймі і ми не могли повірити, що не зуміли забити.

Лестер — хороша команда і вони дуже добре налаштувалися на матч. Щохвилини ми змінювали ситуацію і це була гарна гра у якій було багато невеликих історій.

Собослаї здивував тим, як швидко він вписався у гру, це було практично з першої хвилини. Гравець вищого класу із відмінними якостями. Він ніколи не зупиняється", — сказав Юрген Клопп.