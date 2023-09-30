Англія

Колектив Роя Годжсона взяв реванш у "червоних дияволів" за недавній виліт із Кубка англійської ліги.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Крістал Пелес, який буквально кілька днів тому розгромно поступився "червоним дияволам" та вилетів із Кубка англійської ліги.

Проте в АПЛ проти "орлів" такої ж легкої прогулянки для команди Еріка тен Гага не вийшло. На 25-ій хвилині зустрічі Йоахім Андерсен неймовірним ударом відкрив рахунок.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, а фінальний свисток у підсумку зафіксував мінімальну перемогу Крістал Пелес над Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 0:1

Гол: Андерсен, 25