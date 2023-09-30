Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал в гостях здобув більш ніж впевнену перемогу над Борнмутом.

Команда Мікеля Артети відправила у ворота "вишень" чотири "сухі" м'ячі, зависавши до свого активу легкі три пункти.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Борнмут — Арсенал у 7 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут – Арсенал 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 43 (пен.), Гаверц, 53, (пен.), Вайт, 90+3

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез (Семеньйо, 83) — Біллінґ (Ротуелл, 75), Кук — Таверньє (Сіністерра, 59), Крісті (Сміт, 83), Клюйверт (Уаттара, 59) — Соланке

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 69) — Едегор, Райс (Жоржиньо, 81), Гаверц (Сміт-Роу, 81) — Сака (Вієйра, 76), Нкетіа (Нельсон, 69), Жезус

Попередження: Гаверц