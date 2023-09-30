Англія

Завершилися матчі 7 туру АПЛ за 30 вересня.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал не зазнав жодних проблем у гостях проти Борнмута.

Підопічні Мікеля Артети відправили у ворота "вишень" чотири "сухих" м'ячі, здобувши тим самим чергові три очки до свого активу.

Ілля Забарний відіграв за Борнмут увесь матч, тоді як Олександр Зінченко з Арсеналу був замінений на 69-ій хвилині.

Борнмут — Арсенал 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 43, (пен.), Гаверц, 53 (пен.), Вайт, 90+3

У паралельному матчі Евертон на своєму полі сенсаційно поступився Лутону, який вважається головним аутсайдером чемпіонату.

Українець Віталій Миколенко провів на полі за Евертон усі 90 хвилин.

Евертон — Лутон 1:2

Голи: Калверт-Льюїн, 45 - Лок'єр, 24, Морріс, 31

Ньюкасл Юнайтед на власному полі переміг Бернлі.

Ньюкасл — Бернлі 2:0

Голи: Альмірон, 14, Ісак, 76 (пен.)

Вест Гем зумів здобути домашню перемогу над Шеффілд Юнайтед.

Вест Гем - Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Боуен, 24, Соучек, 37