Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 вересня 2023 року, 17:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зазнав від Вулвергемптона своєї першої поразки в сезоні внутрішньої першості.

На 13-ій хвилині Рубен Діаш записав на свій рахунок автогол та дозволив "вовкам" повести в рахунку.

Незважаючи на те, що на 58-ій хвилині Манчестер Сіті зрівняв завдяки голу Хуліана Альвареса, незабаром Хван наніс єдиний удар у площину воріт Едерсона та приніс сенсаційну перемогу Вулвергемптону.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Манчестер Сіті у 7 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Діаш, 13 (АГ), Хван, 66 — Х. Альварес, 58

Вулвергемптон: Са — Доусон, Кілман, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомеш (Траоре, 69), Аїт-Нурі — Нету, Кунья (Ф. Сілва, 86), Хван (Хонні, 86)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Аке (Гріліш, 80) — Нунеш (Бобб, 46), Ковачич (Філліпс, 65) — Фоден, Альварес, Доку – Голанд

Попередження: Хван 24, Леміна 39, Нету 57, Са 83, Сілва 90+3 – Вокер 17, Ковачич 59, Альварес 63, Доку 82