Англія

"Каноніри" хочуть зберегти в своїй команді англійського захисника.

Після укладання нової угоди зі своїм капітаном Мартіном Едегором лондонський Арсенал продовжує працювати над продовженням контрактів зі своїми ключовими виконавцями.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, правий захисник Бен Вайт, який може також виступити як центрбек, є наступним на черзі гравцем "канонірів", з яким клуб Північного Лондона планує укласти нову угоду.

Відзначається, що в Арсеналі дуже задоволені граю та ставленням 25-річного англійця, тому невдовзі планують розпочати з ним переговори щодо продовження контракту, оскільки поточний спливає влітку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал також готовий розпочати переговори із українцем Олександром Зінченком щодо нового контракту.