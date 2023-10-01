Англія

Тренер прокоментував мінімальну поразку своєї команди в чемпіонаті.

Ерік тен Гаг поділився думками стосовно поразки в 7-му турі АПЛ - цитує офіційний сайт клубу.

"Я розумію, що коли ми граємо вдома чи на виїзді проти Крістал Пелас, ми повинні вигравати. З усією повагою до нашого опонента, я знаю, що кожна гра в Прем'єр-лізі важка, але ми повинні грати якнайкраще. Я розумію, що вболівальники очікували перемоги, але ми програли.

Звичайно, це викликає занепокоєння, але ми повинні бути більш послідовними. Це не просто вимога МЮ, вимога полягає в тому, щоб ми здобули ряд перемог, щоб увійти в ритм, ми маємо робити свою справу краще, ніж ми робимо зараз.

Ми програли дві гри поспіль в Прем'єр-лізі, це зрозуміло, але я б не став робити зараз якихось висновків. Ми повинні працювати краще, це точно так, ми повинні показати це.

Я не можу звинувачувати гравців у тому, що вони не виграли, я думаю, вони віддали від себе все можливе. Ми часто були в фінальній позиції у третині поля нашого суперника, але, як я щойно пояснив, ми не приймали правильних рішень, як під час гри, так і поза нею, це, звичайно, дуже розчаровує" — підсумував він.

Манчестер Юнайтед мінімально поступився Крістал Пелас вдома з рахунком 0:1.