Англія

Манкуніанці потребують нового вінгера.

Джейдон Санчо втратив місце у складі Манчестер Юнайтед після сварки з головним тренером Еріком Тен Гагом, тому "червоним дияволам" потрібен новий футболіст на фланг атаки.

Як повідомляє видання Calciomercato, англійський гранд націлився на вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу. Контракт італійця з Ювентусом діє до літа 2025 року.

Стверджується, що туринці готові вислухати пропозиції близько 60 мільйонів євро.

За минулий сезон К'єза відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед вважає, що ситуація із Санчо є законною згідно з правилами FIFA.