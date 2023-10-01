Культова гра чемпіонатів світу.
Знаменита червона Бекхема, Getty Images
01 жовтня 2023, 21:03
Вікторія Бекхем, дружина Девіда Бекхема, розповіла, як колишнього футболіста збірної Англії довели до депресії.
Вікторія Бекхем висловилася про глузування і прояви ненависті, які зазнав Девід після того, як отримав червону картку в матчі збірних Англії та Аргентини у 1/8 фіналу ЧС-1998, за те, що вдарив Дієго Сімеоне, відреагувавши на провокацію аргентинця. У тому двобої південноамериканська збірна у серії післяматчевих пенальті здолала англічан та вийшла у 1/4 фіналу французького Мундіалю.
"Я можу розповісти про абсолютну ненависть, публічні знущання після того треклятого вилучення. Він впав у депресію, клінічну депресію.
Я до сих пір хочу вбити цих людей"
, — наводить слова Вікторії talksport.com
, які вона сказала у одному з епізодів серіалу "Бекхем"
від Netflix.