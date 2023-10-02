Англія

Вперед спиною?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відповів на критику його команди пов'язану з результатами у цьому сезоні. Його слова наводить Sky Sports.

"Я думаю, що команда рухається вперед, але нам також потрібно вносити корективи. У нас немає фулбеку для лівого флангу. Доводиться вносити певні корективи.

Звісно, ​​у нашій грі були недоліки, але я думаю, що були й дуже позитивні моменти. Зрештою, суть тільки в результатах, а ми не отримали того результату, який був потрібний, тому, звичайно, це дуже розчаровує", — сказав головний тренер МЮ.