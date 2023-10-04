Англія

Саме український захисник наразі лідирує у голосуванні.

Захисник Ілля Забарний, півзахисники Раян Крісті та Льюїс Кук, а також нападник Домінік Соланке претендують на звання найкращого гравця вересня у Борнмуті, повідомляє офіційна сторінка клубу у Twitter.

Протягом попереднього місяця українець брав участь у чотирьох поєдинках Борнмута в АПЛ, а також в одному поєдинку Кубка англійської ліги. В усіх матчах він грав від початку і до кінця. Забарний отримав жовту картку у матчі 6-го туру АПЛ проти Брайтона.

Make your selection now ⬇️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 4, 2023

Нагадаємо, раніше football.ua розповідав, як команда Забарного переживає революцію — і чому Ілля у центрі подій.