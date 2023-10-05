Англія

Форварда не полишають старі пошкодження.

Колишній нападник донецького Шахтаря Манор Соломон від початку поточної кампанії є повноцінним гравцем лондонського Тоттенгема, куди перейшов на правах вільного агента.

І хоча "гірники" докорінно не погоджуються з таким формулюванням трансферу їхнього ексфутболіста, 24-річний виконавець уже набуває досвіду в новому колективі.

Щоправда, про ігрову практику для ізраїльтянина найближчий часом не йтиметься, оскільки головний тренер "шпор" Анге Постекоглу повідомив, що його підопічний зазнав травми меніска під час останнього тренування.

Пошкодження є серйозним, тому найближчі два-три місяці Соломон залишатиметься поза футболом.

Нагадаємо, що першу половину попереднього сезону він пропустив через відновлення після операції на коліні.

За Тоттенгем Манор устиг зіграти 280 хвилин у шести матчах, зробивши дві гольові передачі.