Україна

"Шпори" запропонували "гірникам" певну плату у разі наступного продажу ізраїльського вінгера.

Цього літа вінгер Манор Соломон перейшов із донецького Шахтаря до лондонського Тоттенгема на правах вільного агента, скориставшись правилом ФІФА щодо контрактів легіонерів із українськими клубами у період війни з росією.

Як повідомляє The Athletic, "гірники" вимагають від "шпор" компенсацію за підписання 24-річного ізраїльтянина у розмірі 6,5 мільйона євро, оскільки угода гравця з клубом УПЛ спливав наприкінці грудня цього року.

Проте після зустрічі між генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним і директором з адміністрування та управління футболом Тоттенгема Ребеккою Кейплхорн з боку лондонського клубу було запропоновано "гірникам" певну плану, якщо вони продадуть Соломона в майбутньому.

Наразі Кейплхорн представляє інтереси Тоттенгема на переговорах, оскільки голова правління клубу Деніел Леві перебуває у Сполучених Штатах. Переговори між двома клубами тривають, та сторони намагаються дійти до згоди.

Зазначимо, що минулого місяця Соломон підписав п'ятирічний контракт зі "шпорами" після того, як перейшов на безкоштовній основі.

Контракт Соломона з Шахтарем спливав 31 грудня 2023 року, проте гравець захотів залишитися в АПЛ після своєї оренди в лондонському Фулгемі.

Шахтар запропонував Соломону продовжити контракт, але ізраїльський гравець відмовився. У червні Сергій Палкін сказав в інтерв'ю для ESPN, що команд, які намагалися підписати гравців Шахтаря без сплати комісії, очікує позов до суду.