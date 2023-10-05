Англія

Футболіст планує залишитися у команді АПЛ.

Джарред Брентвейт продовжить контракт із Евертоном - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі угода перебуває на завершальній стадії.

Головний тренер колективу Шон Дайч також підтвердив її продовження: "Я думаю, що зараз це, мабуть, дуже близько, ми говорили з ним деякий час стосовно цього".

Центральний захисник перейшов до англійського клубу із ПСВ минулого літа, а попередній сезон провів у ньому на правах оренди.

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