Джарред Брентвейт продовжить контракт із Евертоном - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Наразі угода перебуває на завершальній стадії. 

Головний тренер колективу Шон Дайч також підтвердив її продовження: "Я думаю, що зараз це, мабуть, дуже близько, ми говорили з ним деякий час стосовно цього". 

Центральний захисник перейшов до англійського клубу із ПСВ минулого літа, а попередній сезон провів у ньому на правах оренди. 

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