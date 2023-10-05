Футболіст планує залишитися у команді АПЛ.
Джарред Брентвейт - Getty Images
05 жовтня 2023, 18:56
Джарред Брентвейт продовжить контракт із Евертоном - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі угода перебуває на завершальній стадії.
Головний тренер колективу Шон Дайч також підтвердив її продовження: "Я думаю, що зараз це, мабуть, дуже близько, ми говорили з ним деякий час стосовно цього".
Центральний захисник перейшов до англійського клубу із ПСВ минулого літа, а попередній сезон провів у ньому на правах оренди.
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