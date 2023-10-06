Англія

Футболіст планує залишитись в клубі.

Оллі Воткінс планує підписати новий контракт із Астон Віллою - повідомляє журналіст Давід Орнштейн.

Угода може бути розрахована на п'ять років.

Оллі перейшов до клубу з Брентфорда влітку 2020 року за 34 мільйона євро.

У цьому сезоні форвард провів 12 матчів в усіх турнірах та зробив 10 результативних дій.