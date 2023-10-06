Англія 06 жовтня 2023, 14:37 Воткінс може підписати новий контракт із Астон Віллою Футболіст планує залишитись в клубі. Астон Вілла - Getty Images 06 жовтня 2023, 14:37 Оллі Воткінс планує підписати новий контракт із Астон Віллою - повідомляє журналіст Давід Орнштейн. Угода може бути розрахована на п'ять років. Оллі перейшов до клубу з Брентфорда влітку 2020 року за 34 мільйона євро. У цьому сезоні форвард провів 12 матчів в усіх турнірах та зробив 10 результативних дій. Люди Оллі Воткінс Команди Астон Вілла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте