Англія

Востаннє гравцю "левів" таке вдавалося у сезоні-1976/77.

Астон Вілла у матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги розгромила Брайтон (6:1).

У складі "левів" оформленим хет-триком відзначився нападник Оллі Воткінс. Також він став автором однієї результативної передачі.

Для 27-річного англійця це був другий хет-трик цього сезону. Перший був проти Гіберніана (5:0) у кваліфікації Ліги конференцій.

За інформацією OptaJoe, Воткінс став першим гравцем Астон Вілли з сезону-1976/77, який зміг оформити два хет-трики в одній кампанії. Тоді таким досягненням відзначився Енді Грей.

Нинішнього сезону Воткінс провів 11 матчів, у яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — Брайтон.