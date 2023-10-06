Тренер поділився думками щодо виступів футболіста.
Маркус Рашфорд - Getty Images
06 жовтня 2023, 16:34
Ерік тен Гаг розповів про невдалі матчі Маркуса Рашфорда без забитих м'ячів форвардом збірної Англії - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Він незабаром почне далі демонструвати результативність. Форвардам, коли вони не забивають, потрібен момент, щоб повернутися собі впевненість, і він настане.
Маркус дуже досвідчений, і коли він робить правильні речі, як і його команда, імпульс прийде, і він буде знову грати неймовірно".
У цьому сезоні англійський страйкер провів 9 матчів.