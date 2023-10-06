Англія

Непоправна втрата легендарного тренера.

У віці 84 років померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона Кеті Фергюсон. Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

"Всі у Манчестер Юнайтед висловлюють щирі співчуття серу Алексу Фергюсону та його родині у зв'язку зі смертю леді Кеті.

Леді Кеті була коханою дружиною, матір'ю, сестрою, бабусею та прабабусею, а також опорою сера Алекса протягом усієї його кар'єри", — йдеться у заяві клубу.

Кеті та Алекс познайомилися у далекому 1964 році, коли тоді ще гравцю шотландського Сент-Джонстона було 23 роки. Одружилася пара у 1966 році та прожила разом 57 років. За цей час в них народилося троє синів.