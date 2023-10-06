Англія

Англійський фахівець незадоволений такою ідеєю.

збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про ідею проведення чемпіонату світу 2030 року у шести країнах світу. Про це повідомляє Головний тренервисловився про ідею проведенняу шести країнах світу. Про це повідомляє The Guardian

"Я не зовсім розумію, наскільки справедливими будуть такі змагання. Мені ще потрібно буде як слід оцінити все це, але я і зараз бачу, що три матчі будуть зіграні у Південній Америці, потім цим командам доведеться подорожувати по всьому світу, знову міняти часовий пояс і вони також гратимуть з перевагою господарів проти одного з суперників.

Є велика різниця між грою з Аргентиною у Буенос-Айресі та грою з нею у Касабланці. Це суттєва зміна у конкурентній боротьбі", — висловив невдоволення головний тренер "трьох левів".