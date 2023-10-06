Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про ідею проведення чемпіонату світу 2030 року у шести країнах світу. Про це повідомляє The Guardian.
"Я не зовсім розумію, наскільки справедливими будуть такі змагання. Мені ще потрібно буде як слід оцінити все це, але я і зараз бачу, що три матчі будуть зіграні у Південній Америці, потім цим командам доведеться подорожувати по всьому світу, знову міняти часовий пояс і вони також гратимуть з перевагою господарів проти одного з суперників.
Є велика різниця між грою з Аргентиною у Буенос-Айресі та грою з нею у Касабланці. Це суттєва зміна у конкурентній боротьбі", — висловив невдоволення головний тренер "трьох левів".