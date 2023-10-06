Англійський фахівець незадоволений такою ідеєю.
Гарет Саутгейт, Getty Images
06 жовтня 2023, 19:54
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт
висловився про ідею проведення чемпіонату світу 2030 року
у шести країнах світу. Про це повідомляє The Guardian
.
"Я не зовсім розумію, наскільки справедливими будуть такі змагання. Мені ще потрібно буде як слід оцінити все це, але я і зараз бачу, що три матчі будуть зіграні у Південній Америці, потім цим командам доведеться подорожувати по всьому світу, знову міняти часовий пояс і вони також гратимуть з перевагою господарів проти одного з суперників.
Є велика різниця між грою з Аргентиною у Буенос-Айресі та грою з нею у Касабланці. Це суттєва зміна у конкурентній боротьбі", — висловив невдоволення головний тренер "трьох левів".