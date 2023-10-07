Англія

Керманич Тоттенгем розповів про власні враження від застосування технології на матчах.

Лондонський Тоттенгем завершує підготовку до гостьової гри проти Лутона в рамках восьмого туру англійської Прем’єр-ліги, але все ще не може відійти від наслідків скандальної роботи арбітрів у попередній домашній грі проти Ліверпуля (2:1).

Саме тому частину передматчевого інтерв’ю проти "капелюшників" головний тренер "шпор" Анге Постекоглу присвятив думкам про події минулого тижня.

"Я б позбувся VAR у його нинішньому вигляді, я просто не думаю, що ця технологія наразі пристосована для сучасної гри. При цьому я абсолютно нічого не маю проти технології лінії воріт. Це було б безглуздо, тому що вона працює виключно на користь.

Футбол — унікальний вид спорт. Я знаю, що люди кажуть: "Ну, давайте змусимо суддів пояснювати рішення". О Боже мій, ви серйозно? Ви можете уявити собі сидіти на трибунах і слухати, як суддя пояснює кожне рішення в грі?

Я піду на матч NFL у неділю, бо мені подобається американський футбол. Але там гра триває три з половиною години, друже.

Мірилом того, хто був хорошим арбітром, були ті, яких ви ніколи не помічали. А зараз ми намагаємося зробити їх зірками шоу, ми аналізуємо жовті картки в уповільненій зйомці.

Це явна та очевидна помилка. Здається, що зараз усе: жовті картки, фоли, кутові, усе перевіряється. Це не наша гра. Ми не граємо в регбі, у нас не має бути настільки тривалих зупинок.

Я завжди любив Англію за шалений темп футболу. Це була різниця між деякими іншими лігами, які можуть бути повільними та важкими. Інші, але не англійська ліга, бо тут футбол — це бах-бах і забитий м’яч.

Чому зараз ми намагаємося це прибрати чи змінити? Частково підставою для скандалу минулого тижня було те, що нікому з нас не подобалося, коли арбітри так довго приймали рішення. Я вже чув розповіді, ніби вони поспішали з рішенням, тому, можливо, помилки стали наслідком цього. Але це неправда", — заявив австралійський фахівець.

Матч Лутон Таун — Тоттенгем відбудеться 7 жовтня, о 14:30.