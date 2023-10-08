Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 8-го туру чемпіонату Англії, який пройде 8 жовтня і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Сіті, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 8 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом протистояння Арсеналу і Манчестер Сіті набуло принципового характеру. Воно й недивно, адже минулого сезону обидві ці команди вели безпосередню боротьбу за чемпіонський титул. І незважаючи на те, що "каноніри" перебували на лідируючій сходинці протягом 30 турів, "золото" АПЛ зрештою вирушило до рук досвідченіших підопічних Хосепа Гвардіоли.

Вже в новій кампанії колектив Мікеля Артети встиг взяти у Сіті своєрідний реванш, здобувши перемогу у стартовому матчі нового сезону та вигравши Суперкубок Англії за підсумками післяматчевої серії пенальті. На даний момент Арсенал разом із Тоттенгемом є непереможним у Прем'єр-лізі, чого не можна сказати про Ман Сіті, проте "каноніри" вже встигли програти з урахуванням усіх турнірів, а сталося це в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Ланса. Загалом Арсеналу є за що реабілітуватися перед власними вболівальниками на цих вихідних.

Щодо Манчестер Сіті, то не можна сказати, що останній період видався для команди Хосепа Гвардіоли успішним чином. Так, в останньому поєдинку, який пройшов у рамках другого туру Ліги чемпіонів, "містяни" змогли обіграти в гостях Лейпциг, але до цього спочатку вони вилетіли від Ньюкасла з Кубка англійської ліги, а потім сенсаційно зазнали поразки від Вулвергемптона в поєдинку англійської Прем'єр-ліги.

Це не можна назвати якоюсь відвертою кризою, але певний спад у результатах Манчестер Сіті останнім часом пов'язують із дискваліфікацією основного півзахисника Родрі. Іспанський хавбек точно не зможе допомогти "містянам" проти Арсеналу, однак і у "канонірів" може бути серйозна втрата в особі Букайо Сака. Загалом як і Мікелю Артеті, так і Хосепу Гвардіоле вистачає головного болю напередодні їхнього очного протистояння.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх Арсенала оцінюється показником 3,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Вієйра — Сака, Жезус, Троссар

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Діаш, Гвардіол — Філліпс, Ковачич — Фоден, Хуліан Альварес, Доку — Голанд

Не зіграють: Тімбер — Де Брюйне, Родрі

Під питанням: Сака, Мартінеллі — Гакпо

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