Українські захисники опинилися у стартових складах своїх команд.
Віталій Миколенко, Getty Images
07 жовтня 2023, 16:16
У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме Борнмут на Гудісон Парк. Українці Віталій Миколенко та Ілля Забарний опинилися у стартових складах своїх клубів.
Лівий захисник Миколенко вчетверте поспіль виходить на матч АПЛ з перших хвилин.
Центральний захисник Забарний утримує місце в основі з першого туру.
Нагадаємо, матч Евертон — Борнмут розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, о 17:00. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.