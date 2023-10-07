Англія

Українські захисники опинилися у стартових складах своїх команд.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме Борнмут на Гудісон Парк. Українці Віталій Миколенко та Ілля Забарний опинилися у стартових складах своїх клубів.

Лівий захисник Миколенко вчетверте поспіль виходить на матч АПЛ з перших хвилин.

Центральний захисник Забарний утримує місце в основі з першого туру.

Our Cherries today 🙌 pic.twitter.com/zFXjvCWR48 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 7, 2023

Нагадаємо, матч Евертон — Борнмут розпочнеться сьогодні, 7 жовтня, о 17:00. За посиланням Ви зможете слідкувати за головними подіями у ньому.