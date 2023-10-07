Англія

"Святі" працюють над збереженням свого складу.

У цьому сезоні Саутгемптон намагається повернутися до АПЛ і для цього працює не тільки на трансферному ринку.

Як повідомляє офіційний сайт "святих", клуб підписав новий контракт з одним зі своїх лідерів, 20-річним аргентинцем Карлосом Алькарасом. Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року.

У цьому сезоні аргентинець зіграв за Саутгемптон дев'ять матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.

Нещодавно, Алькарас отримав виклик до національної збірної Аргентини.