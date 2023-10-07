Важливі матчі очікують діючого чемпіона світу.
Збірна Аргентини, Getty Images
07 жовтня 2023, 16:55
Стало відомо кого саме викликав до лав збірної Аргентини на матчі відобору до чемпіонату світу головний тренер команди Ліонель Скалоні. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Аргентини.
Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Вальтер Бенітес (ПСВ).
Захисники: Хуан Фойт (Вільярреал), Гонсало Монтіель (Ноттінгем Форест), Науель Моліна (Атлетіко), Герман Пеццелья (Бетіс), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Лукас Мартінес (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Марко Пеллегріно (Мілан), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Лукас Ескьювель (Атлетіко Паранаенсе)
Півзахисники: Леандро Паредес (Рома), Гвідо Родрігес (Бетіс), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Есекьєль Паласіос (Байєр), Карлос Алькарас (Саутгемптон), Джованні Ло Чельсо (Тоттенгем), Алексіс МакАлістер (Ліверпуль), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед), Бруно Сапельї (Атлетіко Паранаенсе)
Нападники: Пауло Дібала (Рома), Ліонель Мессі, Факундо Фаріас (обидва — Інтер Майамі), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Інтер), Лукас Бельтран, Ніколас Гонсалес (обидва — Фіорентина), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Лукас Окампос (Севілья)
13 жовтня аргентинці зіграють проти збірної Парагваю, а через п'ять днів зустрінуться зі збірною Перу.