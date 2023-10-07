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Важливі матчі очікують діючого чемпіона світу.

Стало відомо кого саме викликав до лав збірної Аргентини на матчі відобору до чемпіонату світу головний тренер команди Ліонель Скалоні. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Аргентини.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Вальтер Бенітес (ПСВ).