Завершився шостий поєдинок 8-го туру АПЛ.
Крістал Пелес - Ноттінгем Форест, Getty Images
07 жовтня 2023, 21:37
У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес приймав Ноттінгем Форест. Команди не зуміли виявити сильнішого.
Жоден з колективів не відзначився забитими голами, а матч загалом був досить небагатим на події.
Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 0:0
Попередження: Єйтс, 84
Крістал Пелес: Джонстон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Шлупп (Рак-Сакай, 26), Г'юз, Рідевалд (Річардс, 75) — Айю, Матета, Едуар
Ноттінгем Форест: Тернер — Ор'є (Монтьєль, 46), Болі, Мурільйо, Тоффоло — Сангаре (Єйтс, 76), Мангала (Куяте, 83), Домінгес — Гіббс-Вайт, Вуд (Орігі, 76), Гадсон-Одої (Еланга, 66)