Англія

Іспанський фахівець згадав літню трансферну кампанію.

Влітку Манчестер Сіті боровся з лондонським Арсеналом за підписання півзахисника збірної Англії Деклана Райса. Врешті решт англієць обрав "канонірів", які запропонували більше грошей Вест Гему аніж "містяни", а саме 100+5 млн. фунтів стерлінгів. Напередодні матчу з Арсеналом у рамках восьмого туру АПЛ головний тренер діючих чемпіонів Англії Пеп Гвардіола згадав ситуацію з трансфером Райса. Його слова наводить сайт Manchester Evening News.

"Всі знають, що ми хотіли отримати Райса. Зрештою, Арсенал доклав більше зусиль та більше хотів його.

Можливо, Артета був переконливіший, ніж я, або сам клуб, або їх пропозиція, але ми не вірили, що зможемо отримати його. Ми не могли собі цього дозволити. Або могли собі дозволити трансфер, але, можливо, меншою мірою