Англія
08 жовтня 2023, 20:26
Арсенал вирвав мінімальну перемогу над Манчестер Сіті в напружений дуелі
Команда Мікеля Артети зрівнялась за заліковими балами з Тоттенгемом на вершині чемпіонських перегонів у АПЛ.
Арсенал — Манчестер Сіті , Getty Images
08 жовтня 2023, 20:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Манчестер Сіті 1:0
Гол: Мартінеллі, 86
Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Райс, Жоржиньйо (Парті, 75) — Троссар (Мартінеллі, 46), Жезус, Нкетіа (Гаверц, 75).
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 67), Ковачич (Нунеш, 68) — Б. Сілва, Х. Альварес (Доку, 68), Фоден — Голанд.
Попередження: Кузик, Жезус — Б. Сілва, Едерсон