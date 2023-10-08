Англія

Арсенал вирвав мінімальну перемогу над Манчестер Сіті в напружений дуелі

Команда Мікеля Артети зрівнялась за заліковими балами з Тоттенгемом на вершині чемпіонських перегонів у АПЛ.

Арсенал — Манчестер Сіті , Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Мартінеллі, 86



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Райс, Жоржиньйо (Парті, 75) — Троссар (Мартінеллі, 46), Жезус, Нкетіа (Гаверц, 75).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 67), Ковачич (Нунеш, 68) — Б. Сілва, Х. Альварес (Доку, 68), Фоден — Голанд.



Попередження: Кузик, Жезус — Б. Сілва, Едерсон