Англія

Лідер "молотобійців" продовжить виступати за команду.

Вест Гем активно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження тих, хто вже давно захищає кольори команди.

Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", клуб подовжив контракт з лідером Джарродом Боуеном до літа 2030 року.

У цьому сезоні він вже провів 8 матчів за Вест Гем в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює правого вінгера у 38 мільйонів євро.

Минулий контракт англійця втрачав чинність наприкінці червня 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер лондонців Лукас Пакета може перейти до Ньюкасла.