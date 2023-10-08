Лідер "молотобійців" продовжить виступати за команду.
Джаррод Боуен, фото getty images
08 жовтня 2023, 21:53
Вест Гем активно попрацював в минуле літнє трансферне вікно, проте не забуває й про збереження тих, хто вже давно захищає кольори команди.
Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", клуб подовжив контракт з лідером Джарродом Боуеном до літа 2030 року.
У цьому сезоні він вже провів 8 матчів за Вест Гем в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює правого вінгера у 38 мільйонів євро.
Минулий контракт англійця втрачав чинність наприкінці червня 2025 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер лондонців Лукас Пакета може перейти до Ньюкасла.